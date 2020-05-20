2020-05-20T12:04:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале 20 мая 2020 года возросло на 32

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 20 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 20 мая 2020 года возросло на 32 Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале 20 мая 2020 года возросло на 32 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 20 мая 2020 года. К этому часу подтверждено еще 32 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 1838 заболевших. Выздоровели от коронавируса 282 человека.

22 новых случая заболевания подтверждено в населенных пунктах ЯНАО. По данным Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, подтвердился диагноз в Салехарде к 9 человек, в Новом Уренгое – 11, в Аксарке – 1 и Тазовском – 1.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19: предприятия в районе Нового Уренгоя - 3, Пуровский район – 1,Тазовский район – 1, Салехард – 5.

В стационарах лечение проходят 399 пациентов с COVID-19. Состояние большинства - удовлетворительное. Однако 10 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 10 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 1150 заболевших.

За минувшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания внебольничными пневмониями. У двоих диагноз сопровождается коронавирусной инфекцией. В Новом Уренгое скончались два пациента с внебольничными пневмониями, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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