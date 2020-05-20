2020-05-20T11:50:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое скончались два пациента с коронавирусом

В регионе зарегистрировано уже пять летальных случаев
Анна Полякова
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В Новом Уренгое скончались два пациента с коронавирусом Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое скончались два пациента с коронавирусом Фото: pixabay.com
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На Ямале еще два пациента с диагнозом «коронавирус» скончались за минувшие сутки. Об этом 20 мая сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

- К сожалению, старания медиков и схемы лечения срабатывают не всегда. В Новом Уренгое скончались два пациента с внебольничными пневмониями, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Это женщина 75 лет и мужчина 59 лет, - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

ПО сообщению опрештаба, женщина обратилась за помощью сразу, была госпитализирована. Уже в больнице, спустя два дня, ее состояние резко ухудшилось. Спасти пациентку не удалось. Мужчина обратился за медицинской помощью на пятый день заболевания, когда его состояние серьезно ухудшилось. При госпитализации была диагностирована внебольничная пневмония. 9 дней пациент провел на ИВЛ, но его организм не справился с болезнью.

Таким образов в регионе зарегистрировано уже пять случаев летального исхода пациентов с диагнозом COVID-19, у всех был диагностирован ряд хронических заболеваний. За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 32 новых случая коронавируса. За весь период пандемии в регионе подтверждено 1838 случаев COVID-19. Выздоровели 282 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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