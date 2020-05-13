На Краю Земли: завораживающие кадры ледохода 2020 на Ямале

Одно из красивейших и опасных природных явлений началось на Краю Земли - ледоход по рекам. Мы собрали снимки тронувшегося льда, который идет по Оби и другим речным артериям Ямала.

Красивейшее видео опубликовала Зарина Якубова в комментариях в паблике «ЧС Тюмень». Автор съемки взял панораму, на которой лед, толщиной примерно в метр, пошел на берег. Это явление происходит настолько стремительно, что свидетели природного явления вынуждены пятиться назад, не переставая снимать.

Ледоход-2020 на Ямале.

Еще на одном видео запечатлён ледоход на переправе «Салехард – Лабытнанги». Знаковое событие, которое давно ждали многие ямальцы, произошло утром 12 мая.

– Еще ранним утром поступило видеосообщение от жителя Салехарда: лед идет плотной массой и с хорошей скоростью, – пишут авторы поста.

Ледоход на Ямале 2020.

Ранее в пабликах опубликовали фотографии ледохода у Красноселькупа. "Голова" ледохода на Большой Оби прошла Горки 10 мая и ушла на село Питляр в Шурышкарском районе.

В Красноселькуп лед пришел в начале мая. Фото из группы «ЧП Ямал» "ВКонтакте"

На реке Пур голова ледохода находилась выше поселка Уренгой. По словам очевидцев, там лед задержался на пару дней – теперь река свободна.

Голова ледохода на Большой Оби прошла Горки 10 мая, ушла на село Питляр в Шурышкарском районе. Фото из группы «ЧП Ямал» "ВКонтакте"

Потрясающие виды сняли видеографы объединения «Я молод». Ямальская молодежка позаботилась о том, чтобы зрители посмотрели на восставшую Обь с высоты птичьего полета.

Ледоход на Оби. Я молод.

Таймлапс от рассвета до заката опубликовали в группе «Ямальского информационного агентства». Снят не только естественное движение природы, но то, как этой красотой с утра до ночи любуются местные жители. Ролик назвали «Север. Ледоход. Кипучая стихия», его снимали на online-камеры на переправе «Салехард – Лабытнанги».

Переправа Салехард Лабытнанги. Ямальное ИА.https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/

Так же идет онлайн-трансляция с обоих берегов Оби - со стороны Лабытнанги и Салехарда - на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Камеры установлены на причалах.

На причале со стороны Лабытнанги. Скриншот прямой трансляции с сайта dtidh.yanao.ru

Фото ледохода в сторис своего Instagram опубликовал и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов опубликовал в сторис своего Instagram фото с ледохода на Оби. Скриншот

Такой восторг действительно поймут только северяне.

По прогнозам синоптиков, ледоход на Ямале начался на три недели раньше обычного. Скриншот

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» сообщала, что ледоход начался раньше срока. По данным гидрометцентра, сроки ледохода сдвинулись на три недели.

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