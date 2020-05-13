2020-05-13T15:13:39+03:00
Происшествия

На Краю Земли: завораживающие кадры ледохода 2020 на Ямале

Северяне публикуют в Сети фото и видео одного из красивейших и опасных природных явлений
Ирина Ромашкина
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На видео лед загребает песчаный берег и глыбы льда переворачиваются. Скриншот видеоНа видео лед загребает песчаный берег и глыбы льда переворачиваются. Скриншот видео
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Одно из красивейших и опасных природных явлений началось на Краю Земли - ледоход по рекам. Мы собрали снимки тронувшегося льда, который идет по Оби и другим речным артериям Ямала.

Красивейшее видео опубликовала Зарина Якубова в комментариях в паблике «ЧС Тюмень». Автор съемки взял панораму, на которой лед, толщиной примерно в метр, пошел на берег. Это явление происходит настолько стремительно, что свидетели природного явления вынуждены пятиться назад, не переставая снимать.

Ледоход-2020 на Ямале.

Еще на одном видео запечатлён ледоход на переправе «СалехардЛабытнанги». Знаковое событие, которое давно ждали многие ямальцы, произошло утром 12 мая.

– Еще ранним утром поступило видеосообщение от жителя Салехарда: лед идет плотной массой и с хорошей скоростью, – пишут авторы поста.

Ледоход на Ямале 2020.

Ранее в пабликах опубликовали фотографии ледохода у Красноселькупа. "Голова" ледохода на Большой Оби прошла Горки 10 мая и ушла на село Питляр в Шурышкарском районе.

В Красноселькуп лед пришел в начале мая. Фото из группы «ЧП Ямал» "ВКонтакте"

В Красноселькуп лед пришел в начале мая. Фото из группы «ЧП Ямал» "ВКонтакте"

На реке Пур голова ледохода находилась выше поселка Уренгой. По словам очевидцев, там лед задержался на пару дней – теперь река свободна.

Голова ледохода на Большой Оби прошла Горки 10 мая, ушла на село Питляр в Шурышкарском районе. Фото из группы «ЧП Ямал» "ВКонтакте"

Голова ледохода на Большой Оби прошла Горки 10 мая, ушла на село Питляр в Шурышкарском районе. Фото из группы «ЧП Ямал» "ВКонтакте"

Потрясающие виды сняли видеографы объединения «Я молод». Ямальская молодежка позаботилась о том, чтобы зрители посмотрели на восставшую Обь с высоты птичьего полета.

Ледоход на Оби. Я молод.

Таймлапс от рассвета до заката опубликовали в группе «Ямальского информационного агентства». Снят не только естественное движение природы, но то, как этой красотой с утра до ночи любуются местные жители. Ролик назвали «Север. Ледоход. Кипучая стихия», его снимали на online-камеры на переправе «Салехард – Лабытнанги».

Переправа Салехард Лабытнанги. Ямальное ИА.https://dtidh.yanao.ru/activity/2908/

Так же идет онлайн-трансляция с обоих берегов Оби - со стороны Лабытнанги и Салехарда - на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Камеры установлены на причалах.

На причале со стороны Лабытнанги. Скриншот прямой трансляции с сайта dtidh.yanao.ru

На причале со стороны Лабытнанги. Скриншот прямой трансляции с сайта dtidh.yanao.ru

Фото ледохода в сторис своего Instagram опубликовал и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов опубликовал в сторис своего Instagram фото с ледохода на Оби. Скриншот

Дмитрий Артюхов опубликовал в сторис своего Instagram фото с ледохода на Оби. Скриншот

Такой восторг действительно поймут только северяне.

По прогнозам синоптиков, ледоход на Ямале начался на три недели раньше обычного. Скриншот

По прогнозам синоптиков, ледоход на Ямале начался на три недели раньше обычного. Скриншот

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» сообщала, что ледоход начался раньше срока. По данным гидрометцентра, сроки ледохода сдвинулись на три недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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