На Ямале раньше срока начался ледоход

30 Апр 2020 2020-04-30T07:23:41+03:00

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На Ямале в этом году ледоход начался раньше обычного времени. На сегодняшний день уровень воды поднялся практически на всех реках автономного округа. Паводковая ситуация в ЯНАО стала одной из главных тем заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Так, например, на реке Еркал-Надей-Пура отмечается 100% ледоход, на реке Таз – 80%. Отклонение от среднемноголетних значений произошло примерно на две недели. Об этом сообщил начальник Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Артем Кошкин. По его словам, сроки ледохода на востоке округа сдвинулись в этом году практически на три недели.

- То есть для реки Пяку-Пур (Тарко-Сале) при средних сроках 30 мая, ожидаемые сроки на данный момент - 10 мая. Сроки вскрытия сдвинулись и по Обскому бассейну. Если согласно предыдущему прогнозу датой вскрытия рек было 23 мая, на данный момент ожидаемые сроки вскрытия в районе Салехарда - 14 мая, - сообщил Артём Кошкин.

Голова ледохода на Оби через несколько дней достигнет границ Ямала. Сейчас ледоход - в районе поселка Полноват на территории Югры. До ямальской границы осталось 130 км.

Также на заседании было отмечено, что ранний паводок, сход снега способствуют и раннему наступлению пожароопасного периода, который официально начинается 15 мая.По данным Гидрометцентра России, все летние месяцы на Ямале будет наблюдаться дефицит осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU