Жёсткая посадка вертолёта на Ямале, в котором пострадали четыре человека, вылилась в уголовное дело

Ямальские следователи возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-26Т 25 апреля, в котором пострадало четыре человека. По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, статья звучит так: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба».

Следствие выдвинуло три версии причин ЧП: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность. Сейчас оперативники продолжают устанавливать все обстоятельства авиаинцидента, причин и условий произошедшего.

Следователи рассказали, что произошло с вертолётом, совершившим жёсткую посадку на Ямале. Фото: Уральское следственное управление на транспорте

Напомним, ЧП произошло в Тазовском районе ЯНАО. Вертолёт Ми-26Т авиакомпании «Абакан-Эйр», который летел из посёлка Уренгой на месторождение «Ванкор», 25 апреля совершил жёсткую посадку, задел хвостом землю и опрокинулся. На борту находилось 8 человек, включая четырёх членов экипажа. В результате инцидента четыре человека получили травмы различной тяжести, включая двух членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/775411" frameborder="0"></iframe> Момент жесткой посадки вертолета на Ямале.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В самой авиакомпании после ЧП отметили, что благодаря правильным и своевременным решениям членов экипажа удалось избежать жертв.

- Во время полёта по маршруту Новый Уренгой – Ванкор, в 4:42 начался помпаж левого двигателя, который не удалось оперативно локализовать. Помпаж – это нарушение его газодинамической устойчивости, который сопровождается характерным стуком. Чтобы избежать дальнейших повреждений левого двигателя, экипаж перевёл его на режим малого газа. При этом правый двигатель для сохранения высоты вывели на максимальный взлётный режим, - отметили в пресс-службе «Абакан-Эйр».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/775401" frameborder="0"></iframe> На Ямале совершил жесткую посадку вертолет.

По данным авиакомпании, капитан вертолёта совершил промежуточную посадку на посадочной площадке «Ротор 40». Однако при приземлении правый двигатель начал вибрировать. До площадки вертолёт не долетел около 30 метров, опрокинулся на правый борт и получил значительные повреждения.

- Двигатель вертолёта изготовили в 2016 году. Во время предполётной подготовки он был исправен. Мы проводим расследование и содействуем проверке следственного комитета. Авиакомпания выражает надежду, что понесённые финансовые потери, останутся самым страшным его последствием. Команда авиакомпании скрупулёзно изучит детали произошедшего и использует этот опыт, чтобы повысить безопасность работы в будущем, - подчеркнули в пресс-службе.

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