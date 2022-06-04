В Надыме, где выпал снег, вернут тепло в дома после жалоб горожан. Фото - Алена Домнина.

Надымчане ликуют! Им вернут тепло в дома после многочисленных жалоб на холод в квартирах. Как мы помним, недавно здесь выпал снег, и белый покров пока не сошел.

«Принято решение о возобновлении подачи тепла в Надыме. По всем вопросам, связанным со сроками включения отопления по конкретному адресу, необходимо обратиться в управляющую компанию», – такое заявление сделали в местной администрации.

Теперь жалобщики ликуют: «Невозможное возможно!», – цитируют они слова из известной песни российского исполнителя Димы Билана.

Однако теперь «повылазили» те, кто мог бы и потерпеть, ведь им снова придется платить за коммунальную услугу, которую уже отключили.

«Народ, хватит уже ныть с этим отоплением, не доживете до вторника, что ли?! Все такие нежные. Или вам надо на 3 дня отопление дать? Обогреватели в помощь»; «Полностью поддерживаю! Днём можно носочки надеть, ночью одеяло. Привыкли к 30 градусам жары в доме, теперь при 23-25 инеем покрываются», – такие комментарии оставляют надымчане, которым холод нипочем.

В общем – горожанам не угодить. В любом случае, их жалобы приняты – теперь в квартирах станет заметно теплее. По крайней мере, должно стать.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в Ханты-Мансийске сегодня, 4 июня, прошел снег. Фотографиями летнего снежка поделились местные жители в социальных сетях.

«На севере круглый год нужно отопление в домах. В Тюмени пока стабильно на градуснике +10, только тогда отключают отопление. А у нас +2 и дома у нас холодно и неуютно. Такая забота о людях отталкивает меня любить свой город», – признается горожанка.