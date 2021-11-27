Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 ноября 2021 года: ковидом переболели более 58 тысяч жителей округа

На Ямале ковидом переболели более 58 тысяч жителей округа. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 132 и составило 58 052 человека, 3 человека скончались (всего – 851 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Всего на сегодня в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.