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Здоровье27 ноября 2021 20:01

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 ноября 2021 года: ковидом переболели более 58 тысяч жителей округа

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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На Ямале ковидом переболели более 58 тысяч жителей округа.

На Ямале ковидом переболели более 58 тысяч жителей округа.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 132 и составило 58 052 человека, 3 человека скончались (всего – 851 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Фото - yandex.ru.

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Всего на сегодня в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.

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