Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 ноября 2021 года: заболели еще 132 человека

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 ноября увеличилось на 132. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 ноября увеличилось на 132. Всего с начала пандемии ковид подхватили 58 052 человека.

За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека. Всего на сегодня в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.