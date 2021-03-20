Ямальский подросток-миллионер тратил деньги с продажи наркотиков на алкоголь и тусовки

Фото: личная страница Ивана Сергеева в соцсетях

На Ямале стали известны новые подробности громкого уголовного дела с участием 17-летнем ноябрянина. Изначально Ивана Сергеева (имя изменено - прим. ред) знали как успешного бизнесмена, который заработал первый миллион в 15 лет. Свой бизнес юноша начал с продажи значков, открыв 22 точки на Урале и за его пределами, а потом, как говорится, понеслось - попался на закладках с наркотиками.

Юношу задержали 3 декабря 2020 года. При себе у него было 100 грамм порошка, 220 тысяч рублей, банковские карты и телефон - все это изъяли полицейские.

Когда информация о задержании стала известна широкой общественности, большинство жителей оказались в шоке и долго не могли поверить в случившееся, ведь у парня с лихвой хватало денег на жизнь. Были и предположения, что школьника решили подставить завистники, а расследование полицейских вернет ему честное имя. Однако все оказалось куда проще - без интриг и злобных конкурентов.

Свои кровно заработанные юноша тратил на тусовки - накупил дорогого алкоголя, а еще телик, ковер и мебель в гараж, где встречался с друзьями. Кстати, там же Иван хранил часть наркотиков, которые не успел сбыть, а это еще 100 грамм.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, юноша работал сразу в трех городах - Муравленко, Губкинский и Когалым. Задержали его как раз в тот момент, когда он раскладывал вещества по тайникам.

Что ждет нерадивого школьника - пока неизвестно. Сейчас он находится под домашним арестом, где дожидается решения суда.