На Ямале школьника-предпринимателя, заработавшего первый миллион в 15 лет, подозревают в распространении наркотиков

Земляки верят, будто школьника могли поймать с партией наркотиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ямальского школьника, предпринимателя, «Человека года – 2019» по версии одного из ноябрьских СМИ Александра Матчина накануне, 3 декабря, задержали с внушительным количеством наркотиков (100 граммов порошка). А еще при нем были деньги, банковские карты, телефон - все это изъяли. По версии следствия, парень работал закладчиком интернет-магазина.

Его имя красуется во многих публикациях в Интернете, о нем пишут как об успешном бизнесмене, открывшем свое дело в 14 лет, а к 15 годам этот ноябрьский парень заработал свой первый миллион. Но сегодня средства массовой информации рассказывают не о коммерческом деле Матчина, а об уголовном.

В эпоху Интернета такое громкое дело известного подростка сложно утаить как в маленьком северном городке, так и за его пределами. Александр Матчин во всероссийском паблике «Гордость России» рассказывает о себе так:

– Свой первый миллион я заработал к 15 годам на продаже значков. Дело начал в 14. Тогда по закону в этом возрасте нельзя было иметь собственное дело, приходилось работать по договору подряда, но через несколько месяцев закон изменился, и я, 14-летний паренек, пошел и зарегистрировал свой бизнес. Сейчас я продаю значки собственного дизайна, но первое время все изделия были заказаны на китайских торговых площадках. Стартовый капитал мне подарили родители. Это была сумма в районе 5000 рублей. Я получил первую партию значков и стал договариваться с точками продаж о реализации.

В ассортименте ноябрянина есть и такие значки. Фото из интернет-магазина героя публикации

Первое время парень раскручивал бизнес в кофейнях Ноябрьска, потом с мамой поехали в Новый Уренгой, там выставились в трех кофейнях. Очень скоро он стал сотрудничать с крупной сетью, его значки появились в Екатеринбурге, Саратове, Энгельсе, Сургуте. Своим флагманским продуктом Матчин считал ямальскую серию значков, на которой девочка обнимает сердечко с надписью: «Ямал навсегда». А этой осенью северянин дополнил коллекцию значком «Пуровский мост. ЯНАО 2020!», посвятив его открытию долгожданного моста.

В соцсетях, узнав о криминальном промысле парня, в котором подозревают Матчина, его земляки пишут, что не верят, будто школьника могли поймать с партией наркотиков.

– Знаком был лично, летом расклейку делал у меня, умный парень, очень шустрый и как мне показалось, честный и открытый. Возможно захотелось быстро и легко заработать много денег, но план провалился, на зоне будет время продумать более умную схему заработка, надеемся уже легальную, – пишет ноябрянин Тимур Казанбаев.

– Я знаю его лично. Изначально он был очень проблемным человеком. Потом начал делать свой бизнес: закупал металлическую основу, нагревал, рисовал картинки, потом раскрашивал. Но, как это бывает, потом захотелось больших денег. А такой пацан был перспективный с этим бизнесом по значкам, – пишет еще один знакомый ноябрянина.

Еще одна землячка защищает парня, задаваясь вопросом, зачем парню делать закладки и вообще связываться с наркотиками, если у него и так есть успешный бизнес. Были и предположения, будто завистники решили таким жестоким способом подставить парня. Доброжелатели надеются, что расследование полицейских вернет честное имя парню.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным пресс-службы УМВД по ЯНАО, поймали парня вчера, 3 декабря.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК ОМВД России по Ноябрьску задержан несовершеннолетний, который, по предварительной информации, работал закладчиком интернет-магазина. При досмотре обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой более 100 граммов, деньги, банковские карты, телефон. Назначено проведение экспертизы. Проводится проверка, - рассказали в ведомстве.