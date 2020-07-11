2020-07-11T13:33:58+03:00
Коронавирус Covid-19

«Виновны в массовом заболевании сотрудников»: в Новом Уренгое возбудили дела на два крупных предприятия

Оба уголовных дела открыты на основании прокурорских проверок
Ирина Ромашкина
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Новый Уренгой остается лидером по приросту заболеваемости на ЯмалеНовый Уренгой остается лидером по приросту заболеваемости на ЯмалеФото: Мария ЛЕНЦ
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Следственный комитет Ямала возбудил уголовные дела в отношении филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» и ямальского филиала АО «Сибирская сервисная компания». По версии следствия, на этих предприятиях нарушались санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло массовое заражение сотрудников.

Проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, направленного на предотвращение и недопущение распространения новой коронавирусной инфекции прокуратуры Новый Уренгой показала, что руководство предприятия «Уренгой бурение» не обеспечило работникам «разрыв» передачи инфекции. Здесь не соблюдалась социальная дистанция, сотрудники, находящиеся в обсервации в учебном центре не носили маски и перчатки. Кроме того, работники проживали в комнатах по 10-15 человек, могли свободно перемещаться по зданию. Иными словами, контроль за вахтовиками зараженными и нет отсутствовал. И это при том, что не было контроля и за наличием медицинских справок приезжающих на вахту работников. Прокуроры выяснили, что эти нарушения привлекли к заражению новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 11 июня 2020 года 38 человек, а спустя неделю – еще 52 человек.

Те же нарушения прокуратора выявила в обсервации АО «Сибирская сервисная компания». Ковид-положительные работники фирмы и сотрудники, чей тест показал отрицательный результат, жили в одном двухэтажном здании. В итоге новой коронавирусной инфекцией 15 июня 2020 года заболело шестеро вахтовиков, а 22 июня 2020 года еще восемь.

– В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города руководителям указанных юридических лиц 6 июля 2020 года внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Материалы проверок прокурором города направлены в следственные органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых Следственным отделом ОМВД России по г. Новому Уренгою 10 июля 2020 возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание), – резюмировал Следком Ямала.

Напомним, Новый Уренгой остается лидером по приросту заболеваемости на Ямале. Вчера там зафиксировали 50 новых случаев заболевания коронавирусом, а сегодня – еще 55 человек. По последним данным в ЯНАО 7 742 человека заболело коронавирусом, из них 2 231 – вахтовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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