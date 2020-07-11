Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 июля 2020: четыре смерти за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 11 июля 2020 года. За прошедшие сутки в регионе выявлено 195 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – 7 742 человека заболело коронавирусом. Сегодня оперштаб региона сообщил о четырех скончавшихся на Ямале пациентах. Общее число умерших в регионе с начала периода распространения коронавирусной инфекции составил 56 человек.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

– Вынуждены сообщить о четырех летальных случаях за сутки в новоуренгойской больнице. Заболевание протекало в тяжелой форме, у одного - на фоне сахарного диабета, пациенты получали респираторную поддержку. Медики сделали все возможное, однако спасти пациентов не удалось. Все эти факты говорят о необходимости дальнейшего соблюдения ямальцами личных мер безопасности и ограничении контактов, - отметила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она так же сообщила, что за сутки полностью поправилось ещё 38 пациентов. За весь период это число составило 2 968.

- Стабильно высокий суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю показывают два города на Ямале – Муравленко и Губкинский. В Новом Уренгое напротив едва наметилась тенденция к снижению распространения инфекции. Но говорить об улучшении ситуации пока рано, - считает Бучкова.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 378 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.