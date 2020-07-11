2020-07-11T10:53:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 июля 2020: четыре смерти за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 11 июля 2020 года
Ирина Ромашкина
Поделиться:
За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах.За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 11 июля 2020 года. За прошедшие сутки в регионе выявлено 195 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – 7 742 человека заболело коронавирусом. Сегодня оперштаб региона сообщил о четырех скончавшихся на Ямале пациентах. Общее число умерших в регионе с начала периода распространения коронавирусной инфекции составил 56 человек.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

– Вынуждены сообщить о четырех летальных случаях за сутки в новоуренгойской больнице. Заболевание протекало в тяжелой форме, у одного - на фоне сахарного диабета, пациенты получали респираторную поддержку. Медики сделали все возможное, однако спасти пациентов не удалось. Все эти факты говорят о необходимости дальнейшего соблюдения ямальцами личных мер безопасности и ограничении контактов, - отметила руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она так же сообщила, что за сутки полностью поправилось ещё 38 пациентов. За весь период это число составило 2 968.

- Стабильно высокий суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю показывают два города на Ямале – Муравленко и Губкинский. В Новом Уренгое напротив едва наметилась тенденция к снижению распространения инфекции. Но говорить об улучшении ситуации пока рано, - считает Бучкова.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 378 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жаркий период: на Ямале горят леса
Погода на Ямале 11 июля: тепло, тихий ветер и гроза
В Шурышкарском районе брат до смерти избил сестру
В Ноябрьске волонтёры подарили медикам пледы
Власти Ямала выделили более 18 миллионов рублей на поддержку безработным
В Новом Уренгое выявляют нелегальные обсерваторы
В Салехарде ещё одна лаборатория начала принимать тесты на COVID-19
Депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков отметил 60-летний юбилей
Антон Колодин назначен заместителем главы Пуровского района
В Тарко-Сале задержали двух насильников
В Салехарде ликвидировали пять нелегальных свалок
Администрация Тазовского района выплатила моральную компенсацию ребёнку
На Ямале режим самоизоляиции продлили до 20 июля
Ямальцам запретили ходить в лес на три недели
Беспилотники «Орлан-10» контролируют территорию Ямала
На Ямале создадут «Центр сохранения ненецкой лайки»
Ямальских фермеров приглашают побороться за грант губернатора
Погода на Ямале 10 июля: облачный день и сильный ветер
Жительница Тарко-Сале организовала дома наркопритон
На Ямале появятся новые спортивные площадки
В Надымском районе у двух жителей украли более 500 тысяч рублей
Трое жителей Нового Уренгоя вытащили человека из огня
Жители Ноябрьска смогут получить бесплатные лекарства
Жителей Губкинского просят не гулять на детских площадках
Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой «Ачимгаз»
На Ямале отменили смены в детские лагеря
Полиция Нового Уренгоя задержала наркокурьера
Путешествия без заграницы: чем может удивить туриста родной УРФО?