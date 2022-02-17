В Салехарды жильцы «аварийки» по ул. Геологов не могут добиться ремонта отопительной трубы в подъезде

Фото: паблик "В Салехарде". Подъезд дома №22 по ул. Геологов.

В Салехарде жильцы дома №22 по ул. Геологов уже несколько дней пытаются добиться ремонта отопительной трубы, но все безрезультатно. Отчаявшись достучаться до управляющей компании и властей, один из горожан выложил пост в соцсети, надеясь добиться результатов оглаской происходящего.

- Собственники квартир дома №22 по ул. Геологов каждый день находятся в ожидании, когда хоть что-то сдвинется с места! Четвертые сутки бежит отопительная труба, из-за чего топит подъезд. А управляющей компании и администрации нет никого дела. Кто-нибудь знает, куда можно обратиться выше? - спрашивает салехардец.

В качестве доказательства автор поста приложил несколько фото, на которых видно, в каком удручающем состоянии находится дом. Стены подъезда покрыты инеем, а в деревянном полу местами не хватает досок.

Фото: паблик "В Салехарде". Подъезд дома №22 по ул. Геологов.

Фото: паблик "В Салехарде". Подъезд дома №22 по ул. Геологов.

Фото: паблик "В Салехарде". Подъезд дома №22 по ул. Геологов.

Кстати, сам дом является аварийным и, как уверяют горожане, уже непригоден для проживания.

- Почему этот дом не сносят? Он давно уже не пригоден. Он в землю уже ушел, как и рядом магазины, - сообщил Николай М.

На этот счет в городской администрации сообщили, что переселение граждан из аварийных домов осуществляется в порядке очереди. Таким образом, жильцов данного дома должны расселить не позднее 31 декабря 2025 года.

- При возможности, связанной с увеличением темпов строительства, этот срок может быть сокращен, - добавили в мэрии.

В региональном департаменте госжилнадзора корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что инспекторы уже направили информацию о протечке в УК. Также сотрудников компании предупредили об ответственности в случае бездействия.

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