«Во дворы не заехать»: жители Салехарда жалуются на заваленные снегом проезды

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда недовольны работой коммунальщиков, занимающихся уборкой снега. По словам людей, большинство заездов во дворы просто не убираются или завалены огромными кучами, из-за чего невозможно ни заехать, ни выехать. Чтобы придать ситуацию огласке, один из горожан решил выложить пост в соцсети, подробно описав ситуацию.

- Расчистите нормально заезды в городе! Во дворы не заехать, не выехать невозможно. Куда ни заедь, о днище машины трутся эти снежных бугры (пороги)! К магазину «ДИП», либо к садику «Кристаллик» - вообще отдельная история! Это ужасно просто! - возмущается житель окружной столицы.

В комментариях к посту горожане поддержали автора, сообщив, что такая проблема действительно существует.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, проезд к магазину «ДИП» уже расчищен.

- Работа по отчистке города после снегопадов ведется днем и ночью. Уборка и вывоз осуществляются подрядной организацией согласно плану-графику, который разрабатывается на каждый день. В дни обильных снегопадов техника работает в режиме патрулирования, т.е. в первую очередь расчищаются автомобильные дороги, остановки, пешеходные переходы, тротуары и подъездные пути к социально значимым объекты, - уточнили в мэрии

Напоминаем, что ранее жители областной столицы жаловались на занесенные снегом тротуары в районе Комбината. Горожанам приходится изрядно потрудиться, чтобы проложить путь к остановке.