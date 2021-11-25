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Здоровье25 ноября 2021 20:01

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 ноября 2021 года: смерти не кончаются

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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На Ямале - очередные жертвы коронавируса.

На Ямале - очередные жертвы коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 136 и составило 57 787 человек, 3 человека скончались (всего – 843 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Фото - yandex.ru.

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.

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