Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 ноября 2021 года: смерти не кончаются

На Ямале - очередные жертвы коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 ноября 2021 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 136 и составило 57 787 человек, 3 человека скончались (всего – 843 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.