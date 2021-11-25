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Здоровье25 ноября 2021 10:08

Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 ноября 2021 года: умерли еще 3 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 25 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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Число умерших коронавирусом на Ямале на 25 ноября увеличилось на 3 человека.

Число умерших коронавирусом на Ямале на 25 ноября увеличилось на 3 человека.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом на Ямале на 25 ноября увеличилось на 3 человека. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 843 человека.

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.