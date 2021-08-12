«Сгорел дотла»: ночной пожар в Тазовском районе унес жизни трех человек

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети. В сгоревшем доме проживали 49 человек.

На Ямале продолжается череда жутких пожаров, в которых гибнут люди. Несколько дней назад в Лабытнанги сгорел двухэтажный жилой дом, позже под завалами нашли тела пятерых человек. А минувшей ночью еще одна трагедия случилась в селе Антипаюта Тазовского района.

По словам главы муниципалитета Василия Паршакова, огонь охватил жилой дом №17 по ул. Новая. В пожаре погибли три человека.

- Дом сгорел полностью. Всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, также выделим предметы первой необходимости и окажем материальную помощь. Причина пожара выясняется, - добавил руководитель.

Известно, что в деревянном доме располагались 16 квартир, в которых проживали 49 человек. Кстати, само здание не было старым или аварийным. Его построили в 2013 году.

Тем временем случившемся уже заинтересовались прокуратура и следственный комитет.

Для координации действий оперативных служб на место происшествия вылетел и.о. прокурора Тазовского района Евгений Ломовцев. В настоящее время ведомство организовало проверку соблюдения жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий их проживания. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.

Кроме того, в СУ СКР по ЯНАО возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа.

- В ходе предварительного следствия будут установлены причины возникновения пожара. Также предстоит дать оценку действиям контролирующих органов в сфере соблюдения требований противопожарной безопасности, - добавили в ведомстве.