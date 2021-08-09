«Вспыхнул как спичка»: ночной пожар в Лабытнанги унес жизни четырех человек

Фото: МЧС России по ЯНАО. Сгоревший дом по ул. Гагарина, 41.

В Лабытнанги произошел страшный пожар, унесший жизни четырех человек. Трагедия случилась по ул. Гагарина, д. 41 во втором часу ночи.

- Сообщение о возгорании поступило в 01:50 минут. На место ЧП тут же выехал 31 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился на кровле здания площадью 500 метров квадратных, что говорит о позднем сообщении, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Оказавшись по указанному адресу, сотрудники сразу же приступили к эвакуации жильцов: на момент пожара в доме оставались семь человек. Остальные 30 жильцов самостоятельно вышли на улицу.

Отметим, что в двухэтажном деревянном здании находились 32 квартиры, в которых зарегистрировано 37 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. Большинство из них проживали по договорам коммерческого найма.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Огонь распространился на площади 600 метров квадратных.

- Справиться с огнем удалось в 05:43 минуты. За несколько часов пламя распространилось на площади 600 метров квадратных. В ходе тушения возле дома было найдено тело мужчины без признаков жизни (предположительно, он выпал из окна). А в момент разбора конструкций удалось обнаружить еще трех погибших, личности которых устанавливаются, - добавили в ведомстве.

Не остались стороне и городские власти. Узнав о случившемся, они незамедлительно выехавшие на место трагедии.

- В беде никого не оставим! Поможем в кратчайшие сроки восстановить документы. Также жильцам выплатят материальную помощь из резервного фонда Администрации города для приобретения самого необходимого. Погорельцы остались не только без крова, но и имущества, - рассказала глава города Марина Трескова.

Сейчас шесть семей размещены в гостинице «Семь лиственниц», остальные решили временно пожить у родственников, еще десять человек находились в отпуске.

По предварительным данным, причина пожара - беспечность одного из жильцов, обернувшаяся трагедий. Как утверждают сами погорельцы, возгорание случилось из-за жильцов второго этажа, злоупотреблявших спиртным.

Напоминаем, что еще один пожар, унесший человеческие жизни, случился в городе минувшей зимой. Тогда в общежитии по ул. Озерная, 9 сгорели два человека.

Смотреть видеосюжет Ночной пожар в Лабытнанги унес жизни жизни четырех человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура и следственный комитет заинтересовались ночным пожаром в Лабытнанги. Ведомства организовали проверки (подробнее)

Жители Лабытнанги благодарят молодого парня, который спас от огня целый дом во время ночного пожара. Горожанин несколько часов поливал крышу здания, чтобы она не загорелась (подробнее)