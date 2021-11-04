Коронавирус на Ямале. Последние новости на 5 ноября 2021 года: число заболевших увеличилось на 146 человек

На Ямале число заболевших коронавирусом увеличилось на 146 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 ноября 2021 года. По данным оперштаба, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 146 и составило 54 757 человек, 3 человека скончались (всего – 768 с начала пандемии).

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За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.