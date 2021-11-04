В Новом Уренгое спасли больного коронавирусом мужчину со стопроцентным поражением лёгких. Фото - Дмитрий Артюхов в ВК.

В Новом Уренгое спасли больного коронавирусом мужчину со стопроцентным поражением лёгких. Спустя полтора месяца круглосуточного наблюдения Виктора выписывают домой.

Виктор Чайка поступил в инфекционный госпиталь в сентябре с дельта-штаммом коронавируса. Осложнённый хроническим заболеванием ковид за несколько дней полностью нарушил работу лёгких. Благодаря профессионализму медиков, пациента вылечили.

– Благодарю команду госпиталя за тяжёлый самоотверженный труд. Всех ямальцев призываю позаботиться о своём здоровье и здоровье близких. Залог того, что мы сможем победить болезнь - массовая вакцинация. Впереди ещё четыре выходных. Время для того, чтобы сделать прививку. Все пункты вакцинации работают в обычном режиме, – сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.