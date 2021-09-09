Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на мальчика-инвалида в Надыме

Происшествие случилось 8 сентября Фото: Ольга Крыльцова

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался жестоким избиением мальчика-инвалида в Надыме. На данный момент он поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО возбудить по факту случившегося уголовное дело. Отметим, что до этого региональный следком организовал доследствнную проверку, по результатам которой должно было приняться решение о возбуждении дела.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по ЯНАО Егорову А.Н. возбудить уголовное дело по факту нападения на мальчика-инвалида в Надыме. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Напоминаем, что происшествие случилось 8 сентября по ул. Строителей. Неизвестные подростки жестоко избили и ограбили в подъезде мальчика-инвалида. По словам матери, ребенок получили не менее пяти ударов по голове. Также злоумышленники специально наступали на ноги ребенка, всячески над ним издеваясь. Заполучив банковскую карту, они скрылись с места преступления.