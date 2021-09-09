В Надыме разыскивают подростков, избивших и ограбивших мальчика-инвалида

Случившимся заинтересовались представители следкома и прокуратуры. Фото: Ольга Крыльцова

Надым потрясла жуткая история с участием мальчика-инвалида. По словам мамы ребенка, ее сына жестоко избили в подъезде дома и украли банковскую карту. Чтобы найти обидчиков, женщина кинула кличь в социальных сетях.

- Здравствуйте, 8 сентября между 16:30-17:00 по ул. Строителей, 1 или 4 избили мальчика-инвалида,в подъезде! Отняли банковскую карту. Просим свидетелей срочно связаться, может, у кого есть камеры поблизости, - написала женщина в паблике «Злой и добрый надымчанин».

В подтверждение своих слов горожанка выложила окровавленные фото ребенка. Видно, что мальчика сильно ударили по голове: на месте ушиба запекшаяся кровь. На лбу ребенка также имеются множественные ссадины.

Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин».

Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин».

По словам женщины, всего сыну нанесли пять ударов по голове. Кроме того, хулиганы специально наступили на ногу мальчика, всячески над ним издеваясь.

Кстати, сам ребенок утверждает, что нападавшие - подростки, учащиеся в школе №3.

В правоохранительных органах подтвердили данную информацию. Полицейские приняли заявление и сейчас разыскивают злоумышленников.

- В ОМВД России по Надымскому району обратилась мама пострадавшего мальчика. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в УМВД России по ЯНАО.

Позже свои проверки инициировали СУ СКР по ЯНАО и региональная прокуратура.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. Устанавливается место, где произошел инцидент, а также участники происшествия. Кроме того, пострадавшему ребенку назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователями будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, установленным в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

А в региональной прокуратуре дадут оценку работе органов системы профилактики. При необходимости будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.