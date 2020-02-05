Певицу Славу взбесило качество ямальских дорог

Популярная российская певица Слава возмутилась качеством ямальских дорог. Она дала концерн в Надыме, до которого ей пришлось добираться из Нового Уренгоя на автомобиле.

Об этом путешествии она рассказала в видеосообщении на своей странице в инстаграм. Обильно перемежая свою гневную речь ненормативной лексикой, артистка выразила возмущение тем, что в таком богатом регионе не могут построить нормальные дороги. При этом в начале видео Слава не забыла выразить благодарность жителям Надыма за теплую встречу на концерте.

Звезда призналась, что у нее три раза вылетел позвоночник Фото: Инстаграм певицы Славы

«Просто бесит, – заявила певица. – Немного простывшая, но не страшно. Страшно то, что дорога из Нового Уренгоя в Надым, а это всего 260 километров, это не дорога, а просто ад – «бетонка», на которой у меня три раза вылетел позвоночник и, слава богу, влетел обратно. Николай, мой помощник, 35 раз ударился головой о потолок. И это мы ездили туда и обратно один раз. А люди ездят 100 тысяч раз, все, кто здесь работает. Богатейшее место, где добывают нефть и газ, и ездят по таким дебильным дорогам. У нас в Москве ставят светящиеся деревья для красоты. Лучше бы сделали здесь дорогу», – обратилась Слава то ли к ямальским, то ли к федеральным властям.

Отметим, что Ямалу поставлена задача до 2024 года привести в нормативное состояние трассу от границы округа до Салехарда. Также планируются ремонт трасс от Ноябрьска до Губкинского, Тарко-Сале, Коротчаево и Нового Уренгоя, завершение капремонта подхода к Ноябрьску и другие работы.

Также на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Ямале планируется выполнить ремонтные дорожные работы на 19 объектах общей протяжённостью более 105 км.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.