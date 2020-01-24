На Ямале запланировали масштабный ремонт дорог в рамках нацпроекта

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:30:10+03:00

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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих провёл совещание с регионами по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Он также и обозначил задачи на перспективу.

К Ямалу вопросов не было. Показатели прошлого года в регионе выполнены более, чем на 100 %: установлено больше камер видеонаблюдения, строительные и ремонтные работы завершены на 67 объектах общей протяжённостью 98 км. Продолжилась реализация важного для ямальцев проекта по строительству дороги Надым-Салехард. Открыть проезд по трассе с переходным типом покрытия (часть в щебне, часть в асфальте) планируется уже в конце этого года. Работы на других объектах продолжатся.

- В рамках нацпроекта в 2020 году на Ямале запланировано выполнить работы на 19 объектах протяжённостью 105,7 км. Также работа будет идти и вне рамок нацпроекта, – прокомментировал Максим Першиков.

Во время своей поездки по региону губернатор Дмитрий поставил задачу: до 2024 года привести в нормативное состояние практически всю трассу от границы округа до Салехарда. В числе приоритетных задач – ремонт дороги от границы округа до Карамовского поста, закончить капремонт подхода к Ноябрьску, а также приступить к трассам, ведущим от Ноябрьска к Губкинскому, Тарко-Сале, Коротчаево и Новому Уренгою.

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ИСТОЧНИК KP.RU