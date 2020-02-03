На Ямале судят клоуна-мошенника, который годами наживался на больных детях

Светлый полноватый мужчина слёзно просил помощи для смертельно больного мальчугана в автобусах Ноябрьска. Люди жалели ребенка и отдавали кто по сто, а кто по тысяче рублей. Позже ямальцы узнали, что деньги уходили в карман к мошеннику.

Гастролировал по городам России

Об Алексее Степанове жители Ноябрьска узнали из поста-предупреждения в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Горожане рассказывали, что в автобусах, на остановках и в других общественных местах подозрительный мужчина славянской внешности собирает деньги с прохожих на лечение якобы больного мальчика.

- Я, Алексей Степанов, не мошенник, я – артист, который дарит счастье деткам из детских домов. В вашем городе я выступал в детдоме «Семья» и подарил ребятам подарки на сумму 16 тысяч рублей, у меня есть чеки и документы. Да, я клеил объявления и собирал деньги на ребенка, которого по сути нет, но собирал для того, чтобы подарить праздник деткам в другом городе. После Ноябрьска я прекращаю сборы и начинаю жизнь с нового листа, продолжая помогать детям, - написал в группе "Происшествия Ноябрьск" во "ВКонтакте" Алексей.

Вскоре стало известно, что для «подарков» мошенник использует фото чужих детей. И, кстати, не впервые. То же самое он совершал в Томске, Кирове и в других городах, пока не оказался на Ямале.

Схема - одна

Схема работы у мужчины, который работал клоуном, была одна – массовая рекламная атака. По прибытию в город он клеил листовки и афиши и ходил с коробкой для сбора денег по автобусам и маршруткам. Как только возникала опасность разоблачения и поимки - ехал в другой город. Устав от бесконечного вранья, жители Ноябрьска обратились в полицию, которой «мистер «подарок» был хорошо знаком.

Представитель фонда «Счастливый мир» Наталья Пахомова рассказывала, что Степанов использовал фотографии чужих детей не только с их фонда. В одной из телепрограмм на канале «Россия» бывшая супруга Степанова заявила, что после развода Алексей использовал фото ее дочери. Отпираться от этого Лёха не стал и подтвердил правдивость слов экс-супруги. Правда, делал он это «во благо других детей, а не ради наживы».

Руководство фонда «Счастливый мир» официально заявило, что не имеет отношения к мошеннику-гастролеру.Руководство фонда "Счастливый мир официально заявляет, что не имеет отношение к мошеннику гастролеру Алексею Степанову ******************************************* Друзья, напоминаем, что помочь нашим маленьким подопечным можно коротким СМС на номер 3434 - со словом способ и суммой, которую вы хотите пожертвовать. Например, способ 300 . Помочь детям можно на нашем сайте: https://blagotvoritelnyi-fond.ru ******************************************* Вступайте в наши группы: ВКонтакте https://vk.com/schastliviy_mir Facebook https://facebook.com/schastliviymir Одноклассники https://ok.ru/group/53594296352833 Instagram https://www.instagram.com/happyworldfound/

Благодаря СМИ, через пару месяцев о Степанове узнала вся страна. Он снялся в нескольких программах на федеральных каналах, где уверял, что все собранные по стране миллионы он отдавал в детские дома. Подтвердить факты передачи денег документально он не мог. Корреспонденты «Комсомольской правды – Ямал» тоже о нём уже рассказывали. После выхода материала в редакцию позвонил сам Алексей, но представился адвокатом. «Адвокат» был крайне возмущен написанным и требовал удалить или опровергнуть «ложную» информацию.

Уже был судим

По информации Русфонда Алексея Степанова задержали в Грозном за мошенничество в 2017 году (за это он получил всего год исправительных работ), а уже весной 2019 года его задержали в Ноябрьске.

- С апреля по май 2019 года ранее судимый, безработный житель Сочи, находясь на территории городов Ноябрьска и Новый Уренгой, обманом похитил местных жителей, - рассказали в УМВД по ЯНАО.

В ведомстве подтвердили, что, находясь на территории этих городов, Степанов распространял лживую информацию о необходимости благотворительной помощи больным детям с вымышленными именами. Он размещал объявления на своей странице в «Одноклассниках», расклеивал их на остановках и указывал свой контактный номер, подключенный к мобильному банку.

Только на Ямале на уловки мошенника попались 58 человек, которые перевели ему более 22 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/708767" frameborder="0"></iframe> Алексей Степанов пообещал больше не обманывать людей.! другой источник

- В отношении обвиняемого в полиции Ноябрьска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи собрали достаточную доказательственную базу, материалы переданы на рассмотрение в Городской суд Ноябрьска, - добавили в пресс-службе окружной полиции.

За мошенничество Алексею Степанову грозит до двух лет лишения свободы. О возбуждении уголовных дел в отношении злоумышленника в других городах пока ничего не известно.

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