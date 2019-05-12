СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-12T11:32:40+03:00

На мошенника-гастролёра в Ноябрьске завели уголовное дело. Фото из соцсети Вконтакте

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В апреле в социальных сетях появилось объявление о том, что в городе действует мошенник: мужчина собирает деньги якобы на лечение детей.

Пост-предупреждение появился во многих группах Ноябрьска в соцсети ВКонтакте. Очевидцы сообщали, что подозрительный мужчина в автобусах, на остановках и других общественных местах яростно собирает деньги с прохожих на лечение «якобы, больного мальчика.

Известно, что 36-летнего мужчину зовут Степанов Алексей Иванович. Он «гастролирует» по городам России, собирая деньги, как он утверждает, на лечение детей. При этом мужчина использует фотографии чужих детей. Свои «гастроли» он начал еще в сентябре 2012 года в Томске, затем Киров, Энгельс, Орел, Старый Оскол и т.д.

После того, как блогеры Старого Оскола публично раскрыли афериста, Степанов уехал в Курск и продолжил обманывать людей там.

Сегодня все остановки города Ноябрьск обклеены объявлениями о сборе средств.

На сообщение оперативно отреагировали сотрудники полиции. 1 мая мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска в Ноябрьске.

Выяснилось, что в апреле 36-летний мужчина приехал в Ноябрьск и расклеил объявления о якобы больном сыне, которому требуется дорогостоящая операция, указав в объявлении реквизиты банковской карты. В результате мошеннических действий завладел деньгами жителей города Ноябрьска. Ущерб, причиненный горожанам, будет установлен в рамках расследования уголовного дела.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В редакцию «Комсомольской правды – Ямал» обратилась представительница благотворительного фонда «Счастливый Мир» Наталья Пахомова. Она сообщила, что Алексей Степанов, собирающий деньги на лечение детей, в Ноябрьске прикрывался именем «Счастливого мира».

- Мы существуем с 2005 года. Оказываем помощь деткам с разными заболеваниями, в том числе с онкологией и ДЦП. И наши сотрудники никогда не собирали и не собирают деньги на личный счет. Кроме того, у нас нет таких волонтеров, которые ходят по автобусам и электричкам, собирая средства. Алексей Степанов к нам никакого отношения не имеет, - рассказала она.

Наталья подчеркнула, что фонд написал заявление в полицию, чтобы привлечь мужчину к ответственности.

Ранее сам мужчина в соцсетях запустил видео, в котором извинялся перед людьми за свой поступок и пообещал, что больше не станет совершать подобное.

ИСТОЧНИК KP.RU