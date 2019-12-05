Дед Мороз зажжет главную ёлку Ямала 7 декабря

Череда праздничных мероприятий, посвященных встрече нового 2020 года, стартует в Салехарде 7 декабря. Именно в этот день в 18.00 состоится торжественная церемония зажжения новогодней ели на площади Полярис.

Гостей праздника ждет увлекательная программа, подготовленная артистами ЦКиС «Геолог». Здесь состоится танцевальный батл, а после проведут игру со стишками-повторялками.

В хороводе вокруг зеленой красавицы аниматоры в ростовых куклах никого не оставят без внимания. По традиции Дед Мороз вместе со своими друзьями Снеговичком, Зимушкой и Сугробом Сугробовичем после всем известной считалочки зажгут праздничные огни на новогодней ели.

Народные гулянья под местные деликатесы продолжатся на ярмарке, которая также откроется 7 декабря. Она приурочена к празднованию Дня округа. Торговые ряды будут работать на улице Чубынина. Горожане смогут не только приобрести продукты питания, но и поучаствовать в интерактивной развлекательной программе, потанцевать под песни в исполнении артистов Окружного Центра национальных культур.

Рядом, в специально установленном павильоне, все желающие могут принять участие в различных мастер-классах.

Здесь же будет работать мастерская Деда Мороза и новогодняя почта помощников зимнего волшебника. Во время работы ярмарки на площади будут присутствовать аниматоры. Все желающие могут сфотографироваться абсолютно бесплатно, позже фотографии можно будет найти в паблике администрации города «Вконтакте», сообщает администрация ямальской столицы.