В Салехарде пройдёт Ямальская ярмарка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-04T09:20:44+03:00

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В столице Ямала пройдет ярмарка, приуроченная к празднованию Дня округа. Праздничное открытие состоится в полдень 7 декабря, гостей ждет концертная программа от творческих коллективов Салехарда, народные забавы, конкурсы и призы.

Ямальцам предложат с мясную и рыбную продукцию, дикоросы, хлебобулочные изделия, горячие блины и шашлыки. Свою продукцию на ярмарке представят лучшие продовольственные предприятия региона, среди них «Ямальские олени», Салехардский рыбокомбинат, мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», Аксарковское рыбопромышленное предприятие, «Совхоз «Байдарацкий».

В ярмарочных мероприятиях примут участие и мастера народных промыслов и ремёсел – покупателей ждут традиционные художественные изделия и сувениры, а также новогодние игрушки.

Торговые ряды будут работать с 10 часов утра до 17 часов вечера по адресу: город Салехард, улица Чубынина, 34 (площадь у рынка «Дары Ямала»).

ИСТОЧНИК KP.RU