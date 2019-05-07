2019-05-07T10:59:13+03:00
Общество

Мужчина, собирающий деньги на лечение несуществующих детей, нашел объяснение своим поступкам

Тем временем пострадавшие люди хотят вывести его на чистую воду и привлечь по закону
Лидия Шумкова
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Такие объявления Алексей Степанов расклеивал по Ноябрьску. Фото из соцсети ВконтактеТакие объявления Алексей Степанов расклеивал по Ноябрьску. Фото из соцсети Вконтакте
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История с мошенником-гастролером, который, по сообщениям очевидцев, промышляет в Ноябрьске, получила продолжение. В редакцию «Комсомольской правды – Ямал» обратилась представительница благотворительного фонда «Счастливый Мир» Наталья Пахомова. Она сообщила, что Алексей Степанов, собирающий деньги на лечение детей, в Ноябрьске прикрывался именем «Счастливого мира».

- Мы существуем с 2005 года. Оказываем помощь деткам с разными заболеваниями, в том числе с онкологией и ДЦП. И наши сотрудники никогда не собирали и не собирают деньги на личный счет. Кроме того, у нас нет таких волонтеров, которые ходят по автобусам и электричкам, собирая средства. Алексей Степанов к нам никакого отношения не имеет, - рассказала она.

Наталья подчеркнула, что фонд уже написал заявление в полицию, чтобы привлечь мужчину к ответственности. Несмотря на то, что раньше ему все сходило с рук, настоящие благотворители намерены бороться с ним.

- Я слышала, что его нашли и задержали, но потом отпустили, потому что нет состава преступления, он же никого не убил. Но это неправильно, он должен понести наказание за свой обман, - заявила она.

По словам Натальи, фотография, которую псевдоблаготворитель использовал, чтобы вызвать у людей жалость, принадлежит какому-то зарубежному актеру, так что реально больных детей, которым нужна помощь, в списке у мужчины нет. Ну а деньги, которыми милосердные люди спонсировали его, вряд ли пойдут по назначению.

Представитель фонда призвала людей не доверять слепо первому попавшемуся человеку и, прежде чем, отдавать свои деньги, проверять информацию.

Сам же Алексей Степанов публично заявил, что мошенником ни в коем случае не является. На самом деле он артист и собирает деньги для ребятишек из детских домов.

- В вашем городе я выступал в детском доме «Семья» и подарил детям подарки на сумму 16 тысяч рублей, об этом есть чеки и документы. Да, я клеил объявления и собирал деньги на ребенка, которого, по сути, нет, но собирал с целью подарить праздник деткам в другом городе, – написал он в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсетях.

Алексей Степанов также добавил, что он прекращает такие сборы и начинает жизнь с нового листа, продолжая помогать детям.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе ОМВД России по г. Ноябрьску прокомментировали ситуацию с Алексеем Степановым. Там отметили, что он ни от кого не скрывается, в том числе и от полиции. А вот задерживать его, сажать за решетку, под домашний арест и так далее, оснований, действительно, нет. Тем не менее, сотрудники полиции продолжают работать по делу, собирая доказательную базу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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