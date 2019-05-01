СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-01T13:00:14+03:00

Мошенник собирает деньги в Ноябрьске на лечение здорового ребенка. Фото из соцсети Вконтакте

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Пост-предупреждение появился во многих группах Ноябрьска в соцсети ВКонтакте. Очевидцы сообщают, что подозрительный мужчина в автобусах, на остановках и других общественных местах яростно собирает деньги с прохожих на лечение «якобы, больного мальчика.

Известно, что 36-летнего мужчину зовут Степанов Алексей Иванович. Он «гастролирует» по городам России, собирая деньги, как он утверждает, на лечение детей. При этом мужчина использует фотографии чужих детей. Свои «гастроли» он начал еще в сентябре 2012 года в Томске, затем Киров, Энгельс, Орел, Старый Оскол и т.д.

После того, как блогеры Старого Оскола публично раскрыли афериста, Степанов уехал в Курск и продолжил обманывать людей там.

Сегодня все остановки города Ноябрьск обклеены объявлениями о сборе средств.

Остановки обклеены фото "больного" ребёнка

Схема работы одна и та же: прибывает в город, некоторое время осматривается, потом начинает массовую рекламную атаку. Оклеивает листовками и афишами автобусные остановки и столбы, а также ходит с коробкой для сбора средств по автобусам и маршруткам. Как только возникает опасность разоблачения и поимки - едет в другой город.

Отметим, что Степанов неоднократно задерживался полицией. В 2017 году о мошеннике писал Русфонд.

Ноябрянке удалось сфотографировать преступника, но заявлению в полицию она не подавала.

- Вчера ехала в автобусе , сфоткала его , тыкал удостоверение , но сфоткать не дал его, -пишет жительница города.

Ноябрянам следует быть осторожнее и заявить в полицию о местонахождении мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU