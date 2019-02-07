2019-02-07T10:32:40+03:00
Здоровье

Ямальские профилактологи рассказали: как отличить грипп от ОРВИ

Внимание - на температуру и головную боль
Анна Полякова
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Ямальские профилактологи рассказали: как отличить грипп от ОРВИЯмальские профилактологи рассказали: как отличить грипп от ОРВИФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе наблюдается в среднем на 4%, а отдельных территориях - в 1,5 раза, это является сезонным и прогнозируемым явлением, уточнили в департаменте. Однако ямальцев пугают смертельные случи исхода заболевания гриппом.

Люди часто путают ОРВИ и грипп, опасный своими осложнениями. Чем же они отличаются симптомы этих заболеваний, рассказала врач-терапевт «Центра медицинской профилактики» Мария Горбулева. Самым главным признаком гриппа, по словам врача, является именно резкое ухудшение самочувствия, слабость, повышение температуры тела до высоких цифр, першение, боль в горле, сухой кашель и ломота в суставах.

Для гриппа характерно очень резкое, внезапное начало с повышением температуры до 38-40С. При простуде температура тела редко достигает 38С.

При простуде редко встречаются сильные головные боли. При гриппе же головные боли интенсивные, сосредоточенные в области лба и висках. Они обусловлены сильной интоксикацией, которая при простуде менее значительна.

Простудные заболевания встречаются чаще и проходят легче и быстрее, практически не вызывая осложнений. При гриппе же, как правило, у ослабленных людей: пожилых, беременных женщин, часто болеющих детей - могут развиваться осложнения.

Фото: «Центр медицинской профилактики»

Фото: «Центр медицинской профилактики»

В период повышенной угрозы заболевания гриппом рекомендуется избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и правила личной гигиены, а также своевременно проходить вакцинацию. При подозрении на грипп нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением – это опасно для вашей жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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