Пожар в жилом доме Нового Уренгоя: один погиб, двое в больнице, еще семь лечатся амбулаторно

Один человек погиб, два человека госпитализированы, семь - находятся на амбулаторном лечении. В том числе один ребенок. Еще 13 человек пожарные успели эвакуировать.

Таков итог сегодняшнего ночного пожара в жилом доме в Новом Уренгое. Возгорание произошло в доме № 3 по улице Первопроходцев около четырех часов утра 2 декабря. Только в 10.31 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.

Двухэтажный дом, где было четыре подъезда и 24 квартиры, выгорел полностью. Более сорока человек остались без крыши над головой. От огня, высокой температуры и воды дом поврежден по всей площади и восстановлению не подлежит.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ямалу, пожар начался со второго подъезда. Огонь моментально распространился по всему дому. К моменту прибытия спасателей открытое горение было во всех подъездах. НЕсколько часов в ликвидации огня участвовали 23 пожарных, работало 8 единиц спецтехники МЧС.

На место происшествия сразу же прибыли полиция, медики, автобус для обогрева людей. Жильцы выскакивали из дома кто в чем был, некоторые успели схватить только документы.

После полной эвакуации людей началась работа оперативного штаба по сбору информации о проживающих, пострадавших, нуждающихся в материальной помощи и одежде.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз прибыл на место происшествия и провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации города. Он пообщался с пострадавшими, погорельцев разместили в муниципальном общежитии по улице Таежная, 17.

Для них с утра было организовано горячее питание. Сейчас сотрудники управления социальной защиты населения составляют списки нуждающихся в теплой одежде и предметах первой необходимости. Желающие помочь могут приносить одежду в центр «Садко» (мкр. Оптимистов, д. 11, корп. 2, круглосуточный телефон 24-50-23).

Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину пожара, а следователи окружного управления Следственного комитета России проводят доследственную проверку.