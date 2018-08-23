Стало известно состояние девочки, заблудившейся в ямальской тундре

СЕГОДНЯ 15:19 2018-08-23T15:28:12+03:00

Светлану Евай забрали сегодня со стойбища для оказания медицинской помощи. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

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Светлана Евай, которую нашли в ямальской тундре после двух недель скитаний, попала в руки врачей Тазовской центральной районной больницы. Главный врач учреждения Эльдар Фараджев рассказал «Комсомольской правде – Ямал» о самочувствии девочки.

По словам медика, ее состояние находится в средней степени тяжести ближе к удовлетворительному.

- Все жизненно важные органы ребенка не пострадали, функционируют нормально. Давление стабильное, также, как и пульс. Сейчас она уже направлена в детское отделение больницы и ее посмотрят узкие специалисты. Но жизнеугрожающего состояния у девочки однозначно нет, - прокомментировал он.

Ее доставили в больницу на вертолете. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

В СУ СК РФ по ЯНАО уточнили, что девочку в изможденном состоянии обнаружили еще вчера в вечернее время. Следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Тазовскому району Иваном Божко прибыла к месту происшествия (в стойбище) на вертолете сегодня, 23 августа, чтобы доставить Светлану в больницу.

- Несмотря на то, что девочка потерялась в суровых северных природных условиях, при которых шансы на выживание у человека минимальные, никто не терял надежды обнаружить ее живой, - отметили в пресс-службе следственного управления.

Девочка две недели питалась собранными в тундре ягодами. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

Девочка рассказала следователям, что все это время искала дорогу на стойбище, питаясь собранными ягодами.

Напомним, 15-летняя Светлана Евай 8 августа ушла в гости к своему брату, чум которого был в 6-7 километрах от родного стойбища девочки в Гыданской тундре. Но до места она не добралась. Родители узнали об этом только на следующий день и попытались найти дочь самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, к ним подключились спасатели ГКУ «Ямалспас», полицейские и добровольцы. В поисках участвовали также летчики вертолета, сегодня отправляли и квадрокоптер.

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