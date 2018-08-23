2018-08-23T15:28:12+03:00
Происшествия

Стало известно состояние девочки, заблудившейся в ямальской тундре

Она поступила в Тазовскую районную больницу
Лидия Шумкова
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Светлану Евай забрали сегодня со стойбища для оказания медицинской помощи. Фото СУ СК РФ по ЯНАОСветлану Евай забрали сегодня со стойбища для оказания медицинской помощи. Фото СУ СК РФ по ЯНАО
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Светлана Евай, которую нашли в ямальской тундре после двух недель скитаний, попала в руки врачей Тазовской центральной районной больницы. Главный врач учреждения Эльдар Фараджев рассказал «Комсомольской правде – Ямал» о самочувствии девочки.

По словам медика, ее состояние находится в средней степени тяжести ближе к удовлетворительному.

- Все жизненно важные органы ребенка не пострадали, функционируют нормально. Давление стабильное, также, как и пульс. Сейчас она уже направлена в детское отделение больницы и ее посмотрят узкие специалисты. Но жизнеугрожающего состояния у девочки однозначно нет, - прокомментировал он.

Ее доставили в больницу на вертолете. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

Ее доставили в больницу на вертолете. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

В СУ СК РФ по ЯНАО уточнили, что девочку в изможденном состоянии обнаружили еще вчера в вечернее время. Следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Тазовскому району Иваном Божко прибыла к месту происшествия (в стойбище) на вертолете сегодня, 23 августа, чтобы доставить Светлану в больницу.

- Несмотря на то, что девочка потерялась в суровых северных природных условиях, при которых шансы на выживание у человека минимальные, никто не терял надежды обнаружить ее живой, - отметили в пресс-службе следственного управления.

Девочка две недели питалась собранными в тундре ягодами. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

Девочка две недели питалась собранными в тундре ягодами. Фото СУ СК РФ по ЯНАО

Девочка рассказала следователям, что все это время искала дорогу на стойбище, питаясь собранными ягодами.

Напомним, 15-летняя Светлана Евай 8 августа ушла в гости к своему брату, чум которого был в 6-7 километрах от родного стойбища девочки в Гыданской тундре. Но до места она не добралась. Родители узнали об этом только на следующий день и попытались найти дочь самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, к ним подключились спасатели ГКУ «Ямалспас», полицейские и добровольцы. В поисках участвовали также летчики вертолета, сегодня отправляли и квадрокоптер.

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