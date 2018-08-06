Полетел всего на день: родственники погибшего на борту Ми-8 ямальца не могут проверить в случившееся

СЕГОДНЯ 10:37 2018-08-06T11:14:27+03:00

Последние три года Богдан был руководителем проекта и чаще работал в офисе. Фото со страницы Богдана Рыбака во Вконтакте

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Всегда ответственный, трудолюбивый, отзывчивый сын, брат и муж – таким запомнится Богдан Рыбак, оказавшийся 4 августа на бору разбившегося Ми-8, своим близким и родственникам. Молодому человеку было всего 29 лет. Рабочая командировка, которая должна была продлиться всего день, стала для него последней.

Богдан Рыбак родился и вырос в Тарко-сале. Его мать – Светлана Рыбак живет на Ямале с раннего детства. Отец молодого человека, в свое время, на север приехал с Украины. Супруги Рыбак воспитали троих детей. Богдан был самым младшим. Две его старшие сестры – Маргарита и Марина сейчас живут в Тюмени.

Богдан - младший в семье, отличался добродушным нравом и целеустремленностью. Фото со страницы Богдана Рыбака во Вконтакте

В Тарко-сале Богдан окончил школу. После чего поступил в Тюменский государственный нефтегазовый университет на специальность «бурение нефтяных и газовых скважин».

- Еще в университете проходя практику производственную в ООО «Нова Энергетические Услуги» его пригласили на работу. Уже на 5 курсе, после сдачи государственных экзаменов, он устроился на работу. Первое время работал помощником бурильщика. Затем получил повышение и стал уже помощником мастера, а осень был призван в армию, - рассказала «Комсомольской правде Ямал» средняя сестра Богдана, Марина Жарникова.

Богдан начал свой профессиональный путь с помощника бурильщика. Фото со страницы Богдана Рыбака во Вконтакте

Службу Богдан прошел под Омском, в Воздушно-десантных войсках, считающихся элитой российских вооруженных сил. Буквально на днях, 2 августа, вместе с сослуживцами, отметил день ВДВ. О чем свидетельствуют многочисленные фото на его странице.

Отслужил в воздушно-десантных войсках под Омском. Фото со страницы Богдана Рыбака во Вконтакте

- Богдан всегда и во всем отличался. Был ответственным и успешным в работе. Руководство предприятия его всегда выделяло и ценило, - отметила сестра погибшего.

Кстати, со своей будущей женой Богдан познакомился на буровой. Анастасия работала геологом. Как рассказали родственники погибшего, это была любовь с первого взгляда. Поэтому уже поженившись, молодые супруги жили душа в душу, никогда не ругались и всегда очень ласково обращались друг к другу.

Со своей будущей женой Богдан познакомился на буровой. Фото со страницы Богдана Рыбака во Вконтакте

Последние три года Богдан был руководителем проекта, правой рукой управляющего директора ООО «Нова Энергетические Услуги». Большую часть времени проводил на «земле», в офисе компании. В ту злосчастную командировку он должен был отправиться всего на день, проверить как продвигается работа. У Богдана остался трехлетний сын.

Напомним, трагедия произошла 4 августа, рано утром, в 05:43 по московскому времени. В районе посадочной площадки Ванкор разбился вертолет Ми-8АМТ RA-25640. По имеющимся данным, сразу после взлета лопасти несущего винта зацепили груз на внешней подвеске другого, ранее поднявшегося в воздух вертолёта. Все находившиеся на борту 15 пассажиров и 3 члена экипажа погибли. Среди них были жители Самарской, Томской, Омской областей и Удмуртии, два уроженца Башкортостана. В вертолете также были пять жителей ХМАО-Югры и один уроженец Ямала.

Ежегодно принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВДВ. Фото со страницы Богдана Рыбака во Вконтакте

Воздушное судно, принадлежавшее авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги», разрушено и частично сгорело. Другой вертолёт повреждений не получил и произвёл посадку на площадке Ванкор.

Столкновение Ми-8 с другим вертолетом произошло сразу после взлета. Фото пресс-службы правительства Красноярского края

В настоящее время Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.

Редакция «Комсомольской правды Ямал» выражает соблезнование родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8.