Покоящееся в Ямальском районе судно «Летучий голландец» отправят на утилизацию

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

В Ямальском районе идет активная уборка территории от железного хлама, пролежавшего не один десяток лет. По словам главы муниципалитета Андрея Кугаевского, в прошлом году удалось утилизировать более двух тысяч тонн металлолома. Ровно столько же вывезли к сентябрю этого года.

Сейчас в районе чистят акватории рек. Недавно около Яр-Сале и Сюнай-Сале было поднято три судна общим весом более ста тонн, еще два планируется достать до наступления морозов. Все они будут распилены и отправлены на переработку.

Кроме того, будет утилизировано и брошенное судно в Малой Зырянской Оби, которое в народе прозвали «Летучий голландец».

- Корабль находится там еще с 1960-х годов и, как говорят старожилы, время от времени меняет свое местоположение. За это он и получил такое мистическое название, - рассказал управленец.