Жители Салехарда довели до слез дворника, трогательно поздравив его с днем рождения

Дворник Мухтар Магомедов стал популярным в Салехарде. Фото: жителей дома по улице Комсомольская

В Салехарде жильцы многоэтажки по улице Комсомольская поздравили с днем рождения дворника, который убирается у них во дворе. Не ожидав такого внимания, мужчина засмущался, а слова благодарности за работу и теплые пожелания и вовсе его растрогали. Момент поздравления сняли на видео и загрузили в Сеть, так скромный дворник из Салехарда стал героем соцсетей. Салехардцы специально попросили УК вызвать мужчину на смену и встретили его возле одного из подъездов с воздушными шарами и именинным пирогом.

- Мы желаем вам набраться сил перед снежной зимой. Счастья вам личного, наличного, надеюсь, мы вас не сглазим. Вы у нас как талисман с самого основания дома. Здоровья вам, всех благ, не покидайте нас, - поздравили дворника жители многоэтажек.

Фото жителей дома по улице Комсомольская

По словам жильцов, мужчина ответственный за чистоту в их дворе, не только отлично выполняет свою работу, но еще и проявляет себя, как очень хороший человек. Поэтому люди решили поздравить Мухтара Магомедова и подарить ему деньги на покупку билета к маме в другой город.

Кстати, Мухтар Магомедгоджиевич уже восемь лет работает дворником, под его контролем - дома №11, №13 по улице Комсомольская и дом №62 по улице Республики. Но главное это то, как отзываются о его работе жители, во благо которых он трудится.

- Он очень хороший человек. Выполняет свою работу и даже больше. Вежливый, отзывчивый, добрый - отметила жительница Салехарда.

Поздравить мужчину решили и в администрации города. В мэрии обрадовались, что горожане знают в лицо тех, кто делает их двор чище. - Жильцы домов №11 и №13 по улице Комсомольская поздравляют с днем рождения замечательного человека Мухтара Магомедгаджиевича, обслуживающего их двор. Мы тоже с удовольствием присоединяемся к поздравлениям! - сообщили в администрации Салехарда.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, что в Салехарде приведут в порядок междворовые проезды на улице Подшибякина.