Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 декабря 2022 14:58

Страшное ДТП на трассе в ЯНАО унесло жизни двух человек

Столкнулись грузовик «Вольво» и отечественная легковушка «ВАЗ-2107»
Виктория Терина
Фото: телеграм канал "Происшествия Ноябрьск"

Фото: телеграм канал "Происшествия Ноябрьск"

В жуткой аварии, которая произошла сегодня 18 декабря, в Пуровском районе погибли два пенсионера. ДТП произошло в 15:57 по местному времени на 557-м километре автодороги Сургут - Салехард.

Фото: телеграм канал "Происшествия Ноябрьск"

Фото: телеграм канал "Происшествия Ноябрьск"

По данным ГКУ «Ямалспас», там столкнулись грузовик «Вольво» и отечественная легковушка «ВАЗ-2107». В результате ДТП от отечественного авто практически ничего не осталось, она превратилась в раскуроченную груду метала. Водитель и пассажир «жигулей» - 71-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Надымском районе легковушка врезалась в автобус: водитель и пассажир авто погибли на месте.

ДТППроисшествия: ДТП