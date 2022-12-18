Страшное ДТП на трассе в ЯНАО унесло жизни двух человек

Фото: телеграм канал "Происшествия Ноябрьск"

В жуткой аварии, которая произошла сегодня 18 декабря, в Пуровском районе погибли два пенсионера. ДТП произошло в 15:57 по местному времени на 557-м километре автодороги Сургут - Салехард.

Фото: телеграм канал "Происшествия Ноябрьск"

По данным ГКУ «Ямалспас», там столкнулись грузовик «Вольво» и отечественная легковушка «ВАЗ-2107». В результате ДТП от отечественного авто практически ничего не осталось, она превратилась в раскуроченную груду метала. Водитель и пассажир «жигулей» - 71-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Надымском районе легковушка врезалась в автобус: водитель и пассажир авто погибли на месте.