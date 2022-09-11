Талантливый парень из Надыма поступил в московский институт культуры на кафедру к Ларисе Долиной

Фото: официальная страница Администрации Надымского района

Выпускник надымской школы искусств будет учиться у Ларисы Долиной. Как рассказали в администрации района, выпускник городской Детской школы искусств № 2 Даниил Мишуков поступил в Московский государственный институт культуры на кафедру эстрадно-джазового вокала, которым руководит заслуженная артистка России Лариса Долина.

- У направления в этом году всего 3 бюджетных места, и одно из них – у Даниила. Он набрал необходимый проходной бал, который весьма высок, благодаря собственному упорству, неустанному труду и, конечно, таланту - сообщили в районной администрации.

Кстати, северянин является неоднократным лауреатом множества международных, всероссийских, региональных и районных конкурсов и фестивалей, а также участником и обладателем диплома XXI Молодежных Дельфийских игр. Парень 10 лет своей жизни посвятил эстрадному вокалу, занимаясь у Ольги Поляковой.

- Поздравляем Даниила и Ольгу Владимировну. Гордимся высоким результатом и желаем юному таланту новых успехов, друзей, интересных занятий и множества ярких моментов. Ну а педагогу – новых талантливых учеников - поздравили Даниила местные власти.

Напомним, мы писали ранее о том, что в начале сентября Надым отмечал 50-летний юбилей и в город с бесплатным концертом приехала популярная певица Клава Кока. Однако не все зрители остались довольны мероприятием.