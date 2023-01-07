Фото: Салехардская епархия РПЦ

Рождество в ЯНАО 2023: православные жители региона празднуют один из главных церковных праздников. Мы расскажем, как проходит Рождество в 2023 году в ЯНАО.

Особая торжественная атмосфера ежегодно объединяет тысячи ямальцев и жителей страны. 7 января - в день Рождества Христова православные жители северного региона отмечают один из главных религиозных праздников.

Как сообщили на официальной странице Салехардской епархии, праздник Рождества Христова начинается с особых богослужений на Рождественский сочельник. На этих богослужениях читаются ветхозаветные пророчества о Рождестве Христовом, новозаветные писания. В стихирах и тропарях восхваляется это великое событие и передается особый дух праздника Рождества Христова. Такие праздничные богослужения прошли 6 января на приходе в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликйских, Чудутворца в Тарко-Сале.

Фото: Салехардская епархия РПЦ

А в Петропавловском храме Салехарда в Рождественскую ночь прошла Божественная литургия, которую торжественно возглавил архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский. К празднику храм украсили живой елкой с игрушками, а над центральной иконой по традиции установили еловый вертеп.

- В эти светлые дни желаю всем жителям Ямала крепкого здоровья, семейного благополучия и помощи Божией во всех добрых делах! - поздравил ямальцев с Рождеством архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский.

Он отметил, что светлый праздник Рождества Христова радостен каждому человеку. Действительно, в этот святой день каждый из нас может почувствовать особый духовный подъем, близость к Богу. Но чтобы в полной мере ощутить эту радость, нужно постараться очистить свою душу, укрыть её от всякого зла.

Фото: Салехардская епархия РПЦ

К Рождеству Христову все православные готовились заранее, возле храмов обустроены рождественские пещеры, которую могут посетить все верующие, а также на Ямале пройдут праздничные концерты и спектакли. Так, спектакль «Морозко» пройдет в салехардском КДЦ 8 января в 16.00.

Напомним, сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил православных ямальцев с Рождеством, опубликовав поздравление в своих соцсетях.