Фото: страница губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в соцсетях

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил православных ямальцев с Рождеством. Об этом он написал в своих соцсетях.

- Поздравляю ямальцев с Рождеством Христовым! В этот светлый день наши сердца наполняются особой радостью и трепетом. Рождество приносит в наши дома веру и надежду, наполняет любовью. Вдохновляет нас на добрые дела. Важно, чтобы стремление творить добро оставалось с нами навсегда - говорится в сообщении губернатора.

Сегодня ночью православные верующие начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово. По традиции, торжественные богослужения начинаются в православных храмах уже с утра 6 января, в рождественский сочельник. В ночь с 6 на 7 января проходит рождественское богослужение.