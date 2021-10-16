Многодетная семья Колесник из Салехарда награждена орденом «Родительская слава»

Фото: Правительство ЯНАО

Семья Колесник из Салехарда награждена орденом «Родительская слава» по Указу Президента РФ.

Валентина и Николай познакомились 22 года назад в окружной столице, оба мечтали о большой и дружной семье. Первый ребенок появился у пары в 2000 году, а сегодня у них 24 детей: 10 своих и 14 приемных, из которых 6 - с ограниченными возможностями здоровья. А в прошлом году у Валентины и Николая родился первый внук - Ян.

Двое старших детей уже выросли, получили профессии и съехали от родителей, а остальные члены семьи живут вместе, в большом доме.

- Главные правила нашей семьи - это взаимоуважение, взаимовыручка и любовь. Дети редко ссорятся, живут дружно. Конечно, у каждого есть своя зона ответственности, дежурства. В большой семье это необходимо. Но мы всегда приходим друг другу на помощь, - рассказывает Валентина Колесник.

За достойное выполнение родительского долга и активную жизненную позицию Валентина Александровна и Николай Иванович неоднократно были отмечены руководством города и округа. В 2019 году супруге была вручена медаль «Материнская слава Ямала».