На Ямале нашли останки мамонта с мягкими тканями и мышечными волокнами Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале обнаружили сенсационную находку - останки мамонта. На место находки выехали сотрудники главного музея Ямала. А информация поступила от автора находки Константина Тусида, оленевода тамбейской тундры.

Служба ветеринарии региона, которая сейчас проводит вакцинацию оленей, помогла сотрудникам МВК попасть в район Тамбея и осмотреть место находки - это ручей, впадающий в реку Ябтаяха. Сотрудники зафиксировали координаты находки и задокументировали расположение костей. Во время экспедиции специалисты извлекли и доставили в Салехард кости передних конечностей, лежащие на поверхности.

- Предположительно останки, где сохранились даже мягкие ткани и мышечные волокна, принадлежат взрослой особи. О полной сохранности скелета сказать пока невозможно, - отметила заведующая отделом гуманитарных исследований ГБУ "МВК" Евгения Хозяинова.

Останки древнего гиганта поместили в холодильник, позже специалисты проведут анализ полученных данных и решат необходимо ли дальнейшие исследования.

Отметим, что в МВК собрана богатая палеонтологическая коллекция, среди уникальных экспонатов скелет Монгоченского мамонта (геологический возраст – около 17 тысяч лет) и мумия всемирно известного мамонтенка Любы (геологический возраст – 42 тысячи лет), найденная в 2007 году. В прошлом году проведены раскопки мамонта Тадибе, о котором мы писали ранее, в настоящее время проводится его изучение.

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