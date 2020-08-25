На Ямале в районе месторождения нашли фрагменты мамонта Фото: yanao.ru

В Ямальском районе на территории Новопортовского месторождения нашли останки мамонта. Работники арктического промысла при проведении работ на карьере случайно заметили кость черепа и бивень. Сейчас на участке они продолжают поиск возможных других фрагментов древнего животного.

Фотографии с места археологической находки и раскопок передали специалистам для оценки важности открытия, по рекомендации ученых останки мамонта пока хранятся на месторождении.

Фото: yanao.ru

За год это уже вторая подобная находка, сделанная именно в Ямальском районе. Напомним, в июле останки мамонта были обнаружены в Сеяхе на берегу озера Печевалавато, сейчас - район села Новый Порт.

Все останки мамонта, собранные на озере Печевалавато доставлены на хранение в фонды МВК им. И.С. Шемановского. Над ним работают ямальские реставраторы. Находку предложено назвать «Мамонтом Тадибе» - по фамилии семьи оленеводов, обнаруживших останки древнего животного в конце июля 2020 года.

Фото: yanao.ru

- Это хорошие новости для ученых нашего региона, надеемся, что совместными усилиями мы сможем найти больше ответов на вопросы, которые оставила нам история, - поделился глава муниципального образования Ямальский район Андрей Кугаевский.

Как заметил директор «Научного центра изучения Арктики» Дмитрий Фролов, обнаружение останков мамонтовой фауны – всегда событие в научном мире. Их изучение приносит новые знания об экологии гигантов ледникового периода и возможных причинах их вымирания.

Расширение научного и промышленного присутствия человека в Арктике способствует тому, что такие находки встречаются чаще, становясь достоянием науки.