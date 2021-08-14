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Общество14 августа 2021 14:17

Путин позвонил семье из Надыма, чтобы узнать их впечатления об отпуске

Глава семь Гавриленко рассказал о поездке в Сочи
Юлия Кучеренко
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Семья Гавриленко из Надыма побывала в Сочи Фото: правительство Ямала

Семья Гавриленко из Надыма побывала в Сочи Фото: правительство Ямала

Многодетная семья Гавриленко из Надыма, награжденная орденом «Родительская слава», побывала в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина. Глава страны поручил организовать для них экскурсионно-развлекательную программу и лично позвонил семье, чтобы узнать о впечатлениях об отпуске. «Комсомольская правда» – Ямал» связалась с главой семейства - Геннадием Леонидовичем, чтобы узнать подробности поездки.

В Сочи Геннадий и Оксана Гавриленко с детьми посетили горный курорт «Роза Хутор», парк «Ривьера» и дельфинарий. Семья совершила морскую прогулку и поехали с экскурсией в имеретинском кластере, где проводились зимние Олимпийские игры.

- Мы попали в сказку, - говорит Геннадий, - Довольна вся семья и очень благодарна Владимиру Владимировичу за предоставленную возможность. Нас проводили в аэропорт в Надыме и встретили на автомобиле, заселили в санаторий "Сочи" и предоставили четыре номера. Условия и питание очень понравились, а особенно впечатлило организованное лечение и консультации медиков. Нас возили на автомобиле в театр, а главное исполнили детскую мечту - прокатится на канатной дороге.

Напомним, орденом «Родительская слава» Владимир Путин наградил чету Гавриленко в апреле 2020 года. За 25 лет брака супруги показали себя как образцовые родители: их дети – призеры региональных олимпиад, лауреаты и победители общероссийских и окружных конкурсов.

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