«Не знаю, как все осуществится»: многодетная семья, отказавшаяся от приглашения Путина посетить Сочи, может изменить решение

Какого же было изумление участников эфира, когда глава семьи Геннадий Гавриленко отказался от президентского презента. Скриншот видео телеканала "РОССИЯ 24"

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 июня, провел телемост с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Со всей страны участвовало восемь семей, в том числе жители Надыма – многодетная семья Гавриленко. Супруги Геннадий и Оксана в 2021 году отмечают серебряную свадьбу, в семье восемь детей и все они были рядом, когда с наградой родителей поздравил глава России. Владимир Путин в качестве подарка пригласил многодетную семью погостить в Сочи. Какого же было изумление участников эфира, когда глава семьи Геннадий Гавриленко отказался от президентского презента.

Во время телемоста отец большого семейства из Надыма рассказал Владимиру Путину об успехах детей. Президент пожелал удачи всем, а старшему Давиду, который едет в Санкт-Петербург на всероссийский чемпионат Вордскиллс - персонально. Еще просил не рисковать поездкой на автомобиле в Геленджик, куда семья собралась в отпуск в санаторий по путевке от предприятия. Предложил лететь самолетом, организовать билеты.

Как пояснил "Комсомолке" Геннадий Леонидович, летом семья запланировала поездку на юг на своей машине. Путевку в санаторий дали на 1 августа, а в путь ямальцы планировали отправиться примерно 20 июля. Расстояние от Надыма до Геленджика не близкое, около 5 000 км. Ехать думали дней десять, так чтобы заглянуть на несколько дней к родственникам в Челябинск. Путь долгий, путевки долгожданные, на юг очень хочется, потому что после летнего отдыха на море дети зимой меньше болеют. А зима на Крайнем Севере – девять месяцев. Потому-то Геннадий Леонидович и сказал президенту, что у «синица в руке» уже есть.

– На предприятии, где я работаю, выделили путевки в санаторий в Геленджик, – обратился к президенту Геннадий Леонидович.

– Я думаю, мы договоримся. У нас тут тоже предприятие, называется Управление делами президента, оно вас поддержит, – ответил Владимир Путин.

«Комсомольская правда» – Ямал» связалась с Геннадием Леонидовичем, чтобы узнать, готов ли он к путешествию в Сочи? Конечно, самолетом было бы в разы удобнее, чем на машине, рассуждает северянин. Он признался, что неожиданный диалог с президентом сильно разволновал Геннадия Леонидовича.

– Все это общение прошло, слава Богу хорошо. Может я даже не до конца еще осознал, что президент нам пообещал поездку в Сочи. Не знаю, как все это осуществится… – никак не может отойти от шока глава семьи.

Вообще семья в Сочи уже была в далеком 2016 году. Тогда еще с семью детьми ямальцы были в санатории где-то за городом, а сам Большой Сочи видели только мельком, из окон своей машины. Потому что большой семьи было бы сказкой побывать в главном курортном городе России.

Напомним, орденом «Родительская слава» Владимир Путин наградил чету Гавриленко в апреле 2020 года. За 25 лет брака супруги показали себя как образцовые родители: их дети – призеры региональных олимпиад, лауреаты и победители общероссийских и окружных конкурсов.

Геннадий Гавриленко работает электромонтером в управлении по эксплуатации вахтовых поселков компании «Газпром добыча Надым». Его супруга Оксана вышла из декретного отпуска после рождения восьмого ребенка (третьего сына в семье) и продолжила работать медицинской сестрой в неврологическом отделении Надымской ЦРБ. В этой же больнице трудятся и старшие дочки Гавриленко. А вот еще один любопытный факт о многодетной семье: старшая дочка Наталья (24 года) сейчас воспитывает двухлетнюю внучку Милану. Малышка на год младше своего дяди (младшему сыну Гавриленко всего три годика).

В путешествие по стране Гавриленко планировали отправиться на собственном минивэне, который им подарил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Фото: правительство Ямала

Отметим также, что в путешествие по стране Гавриленко планировали отправиться на собственном минивэне Hyundai H-1, который в августе прошлого года в ходе поездки по муниципалитетам надымчанам подарил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Тогда Геннадий Гавриленко не скрывал радости, общаясь с главой региона.

– Мне очень приятно. Вы встречаетесь с президентом России. Владимир Владимирович сказал, нужно поднимать демографию, передайте ему: я сделал, – пошутил северянин.

Вспоминая этот подарок и сегодняшнее общение с президентом, Геннадий Гавриленко поблагодарил властей за внимание к его семье. Он отметил, что раньше многодетным семьям было сложнее, поскольку не было столько поддержки от государства: социальных выплат, федерального и окружного материнского капитала, помощи с жильем и прочих льгот.

– Лет двенадцать назад, когда нам нужна была помощь в жилье, нам тоже помогал муниципалитет, но таких специальных программ не было. Были программы соцподдержки для инвалидов, например, а для многодетных семей не было. А сейчас больше внимания уделяется многодетным семьям – слава Богу и благодарность наша, – заключил ямалец.