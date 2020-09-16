На Ямале объявили о старте конкурса на формирование состава Молодежного правительства ЯНАО

В минувший вторник на Ямале стартовал конкурс по формированию пятого состава Молодежного правительства ЯНАО. Чтобы принять участие в состязании, молодым ямальцам необходимо подать перечень документов, проекты, которые они планируют воплотить в жизнь в ближайшие два года в составе правительства, и заявку в АИС «Молодежь России» до 4 октября 2020 года.

Молодежное правительство Ямала – это совещательный орган, реализующий успешные практики и инициативы, и связующее звено между молодежью и властью. Каждый созыв работает в течение двух лет. Примечательно и то, что ЯНАО – один из немногих субъектов нашей страны, где председателем молодежного совещательного органа является губернатор региона.

-Молодежь Ямала – главный трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс округа. Каждый предыдущий состав Молодежного правительства доказал свою востребованность и эффективность, это не раз подтверждалось на региональном и федеральном уровнях. Перед собой мы ставим задачу не только продолжить все добрые традиции, результативные проекты, перспективные начинания молодежного совещательного органа, но и придать им новые ритм и смыслы, - отметил Наиль Хайруллин, директор окружного департамента молодежной политики и туризма.

Более подробные условия участия и всю информацию о конкурсе можно найти по ссылке на сайт департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.