Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 сентября 2020 года: в регионе ввели новые правила для вахтовиков

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 61 человека, за весь период – 14 162.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 357 жителей, 10 из них - в тяжёлом состоянии, 1 - в крайне тяжёлом, 3 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 581 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 56 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 16, Ноябрьске - 14 и Новом Уренгое - 9.

Далее идут: Муравленко - 6, посёлок Ягельный - 3 и Губкинский - 2.

Замыкают список: Лабытнанги, посёлки Тазовский, Пангоды, Уренгой, Харп и село Салемал - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Всего в районе было проведено 4 155 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 18 человек, за весь период – 13 188.

Кроме того, в регионе ввели новые правила для вахтовых работников. Согласно им, работодатель обязан обеспечить ограничение личных контактов подчинённых за пределами мест работы, если это общение не связано с осуществлением трудовой деятельности. Также это касается и времени отдыха в период вахты.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 529 человека с COVID-19, из них 1 245 случаев без каких-либо проявлений, с начала периода - 1 073 849. Выздоровевших - 5 605, за весь период - 884 305. Умерших - 150, с начала периода - 18 785.