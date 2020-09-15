На Ямале ввели новые правила для вахтовых работников

Фото: оперштаб ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов внёс изменения в постановление, касающееся вахтовых рабочих. Соответствующий документ об этом опубликован на сайте окружного правительства от 14 сентября.

Согласно новым правилам, работодатель обязан обеспечить ограничение личных контактов подчинённых за пределами мест работы, если это общение не связано с осуществлением трудовой деятельности. Также это касается и времени отдыха в период вахты.

По данным оперштаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 3 576 человек.

Также, с 4 сентября, в регионе отменили обязательную двухнедельную обсервацию для вахтовиков. Теперь она носит рекомендательный характер, а решение о её проведении принимается работодателем.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.