Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 сентября 2020 года: с начала месяца у 26 школьников обнаружили COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Сегодня ещё один человек скончался от COVID-19. Таким образом, число погибших увеличилось до 95.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Также за минувшие сутки количество больных увеличилось на 54, за весь период - 13 894.

Из общего числа болеющих госпитализировано 310 жителей, 8 из них - в тяжёлом состоянии, 3 - в крайне тяжёлом, 6 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 545 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 46 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 11; Новом Уренгое, Муравленко и посёлке Тазовский - 5.

Далее идут: Салехард и село Мужи - 4, а также посёлок Заполярный - 3.

Замыкают список: Губкинский, Тарко-Сале, посёлки Уренгой, Харп, Красноселькуп, Правохеттинский и Лонгъюган - 1.

Фото: оперштаб ЯНАО

Кроме того, на Ямале фиксируется рост заболеваемости ОРВИ среди детей. С начала сентября у 26 школьников обнаружили COVID-19.

Всего в районе было проведено 5 547 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 17 человек, за весь период – 13 114.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 363 человека с COVID-19, из них 1 302 без каких либо проявлений инфекции, с начала периода - 1 046 370. Выздоровевших - 5 915, за весь период - 862 373. Умерших - 128, с начала периода - 18 263.