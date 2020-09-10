На Ямале фиксируется рост заболеваемости ОРВИ среди детей

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На Ямале начался сезонный подъём заболеваемости ОРВИ среди детей. Начиная с 1 сентября зафиксировано уже 2 960 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Каждого ребёнка, обратившегося за медпомощью, в обязательном порядке обследовали на наличие COVID-19. В результате у 26 школьников тесты показали положительный результат.

По словам заместителя директора регионального департамента здравоохранения Марии Захаровой, это прогнозируемая ситуация, к которой полностью готова медицинская система. В этом году сезонное заболевание пересекается с коронавирусом. Главное, что есть возможность выявить болезнь при первом же обращении к врачу.

Данные случаи заражения произошли в Лабытнанги, Новом Уренгое и Пуровском районе. Все дети находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников, болезнь протекает бессимптомно.

Также во всех детских поликлиниках региона ведутся плановые приёмы по предварительной записи. Ребята с признаками ОРВИ и других инфекционных заболеваний обслуживаются на дому. Также в больницах предусмотрено разграничение потоков пациентов, исключающих нахождение более пяти человек в одном помещении.

Школьные классы, в которых были выявлены заболевшие, переходят на дистанционное обучение в течение двух недель.

В департаменте образования Ямала подчёркивают, что возможность распространения инфекции минимальна, так как с первого дня обучения соблюдаются строгие меры безопасности. Потоки детей разведены, им не приходится скапливаться в коридорах. Кроме того, за каждым классом закреплён свой кабинет. Организованы несколько входов, на каждом измеряют температуру. Дети и сотрудники с признаками ОРВИ в школу не допускаются.

В новом учебном году свои двери распахнули 130 школ, 168 детских садов, а также 7 колледжей и техникумов для 119 400 ребят.